Franck (L'amour est dans le pré 2021) et Cécile, un couple impossible ? Son message inquiète

L'amour est dans le pré 2021 : Franck et Cécile finalement pas en couple ? Son message inquiète des fans

Dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré 2021 diffusé sur M6, Hervé et Stéphanie l'ont enfin fait. Mais outre cette première fois, un dépucelage qui a fait réagir sur Twitter, c'est Franck qui a aussi fait parler sur les réseaux. Après le départ choc de Cécile, en larmes, les téléspectateurs ont pu assister au départ surprise d'Anne-Lise. La prétendante a fini par en avoir marre que l'agriculteur parle encore de Cécile et préfère dormir avec son chien plutôt qu'avec elle. Et une fois Anne-Lise partie, Franck a avoué avoir des regrets d'avoir laissé partir Cécile. Il lui a même envoyé un message pour s'excuser et tenter de la reconquérir. Elle lui a répondu avoir besoin de temps et Karine Le Marchand lui a conseillé d'écrire une lettre pour les enfants de Cécile, pour leur prouver ses sentiments envers leur maman.

Alors que Karine Le Marchand a confié espérer voir Franck et Cécile en couple dans le bilan final d'ADP 2021, beaucoup d'internautes pensent que Franck et Cécile finiront ensemble. Cécile avait même réagi à la rumeur de couple avec Franck en laissant entendre que c'était possible. Mais Franck a avoué sur Instagram ne pas se sentir au top en ce moment. Serait-ce un indice sur sa supposée relation avec Cécile ? Son message veut-il dire qu'en fait, ils ne sont pas ensemble et qu'il est triste ?

"Beaucoup de mal à encaisser les images d'hier soir... Je vais donc me retirer et ne plus partager pendant un certain temps. J'ai supprimé mon Facebook et hésite à fermer mon Instagram malgré le plaisir que j'ai de partager avec vous" a-t-il écrit. Un message qui a donc inquiété plusieurs fans d'ADP, se demandant si cela serait lié à Cécile.