Extrapolations : Kit Harington, Tahar Rahim, David Schwimmer, le casting fou de la série d'Apple TV+

Extrapolations : Kit Harington, Tahar Rahim... casting de folie pour la série d'Apple TV+

La date de sortie de Extrapolations n'est pas prévue avant 2022, mais on sait déjà que la nouvelle série d'Apple TV+ sera incroyable. Centrée sur les conséquences du changement climatique, elle sera notamment portée par un casting 5 étoiles composé de Kit Harington (Game of Thrones), Tahar Rahim (Le serpent), David Schwimmer (Friends) ou encore Meryl Streep (Big Little Lies).