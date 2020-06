Fondation : la nouvelle série de science-fiction d'Apple TV+ va vous retourner le cerveau

Direction le futur pour Apple TV+

Personne n'avait vraiment besoin d'une bonne raison pour avoir hâte d'être en 2021 et ainsi oublier 2020, mais Apple vient néanmoins de nous en donner une nouvelle. L'an prochain, la marque à la pomme profitera de sa plateforme de SVOD Apple TV+ pour dévoiler Fondation, sa nouvelle série originale adaptée de la cultissime saga littéraire (1942-1993) imaginée par le maître de la science-fiction, Isaac Asimov.

Conçue par David S. Goyer aka le scénariste de Batman Begins et The Dark Knight, portée par un casting impressionnant composé notamment de Jared Harris (Mad Men, Chernobyl) et Lee Pace (Halt and Catch Fire, Le Hobbit), cette série promet tout simplement de nous retourner le cerveau et de nous en mettre plein les yeux à chaque plan.

Une oeuvre impressionnante

On peut le découvrir dans la première bande-annonce, à l'instar de Watchmen sur HBO l'an passé, les créateurs semblent s'être surpassés pour réussir à adapter l'inadaptable. Les décors sont magnifiques, la mise en scène est à couper le souffle et surtout, le récit - de ce que l'on arrive à comprendre avec ces premières images, semble être maîtrisé.

Car oui, Fondation, sans qui Star Wars n'aurait jamais vu le jour, n'est pas qu'une simple histoire de science-fiction. Doté d'une mythologie vertigineuse, celle-ci nous plonge au centre d'une guerre galactique et psychologique haletante dans le futur où la sauvegarde de l'Empire et donc la survie de l'humanité se joue à travers un jeu d'échec aussi intelligent que redoutable avec la mise en place d'un plan scientifique qui relève du génie.

On ne sait pas comment Isaac Asimov a réussi à sortir cet univers aussi riche que passionnant de son cerveau, mais on croise désormais les doigts pour que le résultat soit réellement à la hauteur. On y croit !