Ted Lasso : 4 choses à savoir sur la série récompensée aux Emmy Awards 2021

La bande-annonce de Ted Lasso, disponible sur Apple TV+

C'est l'une des grandes gagnantes des Emmy Awards 2021 : la série Ted Lasso a remporté plusieurs prix et pas des moindres. Et pourtant, vous n'en aviez peut-être jamais entendu parler auparavant. Et il faut rattraper ça ! Voici 4 choses à savoir sur la série d'Apple TV+ portée par Jason Sudeikis.

Jason Sudeikis joue Ted Lasso dans une publicité en 2012

Une simple blague qui est finalement devenue une série à succès notamment grâce à Olivia Wilde, l'ex-compagne de Jason Sudeikis. Cette dernière l'a encouragé à créer une série autour de Ted Lasso avec Brendan Hunt (qui joue le Coach Bear dans la série), Joe Kelly et Bill Lawrence, créateur de Scrubs et de Cougar Town. C'est donc 7 ans après la diffusion de la publicité que le personnage a réellement pris vie dans la série qui porte son nom. 2. Oui, les acteurs jouent vraiment au football S'ils ne sont pas des joueurs de football professionnels, les acteurs de Ted Lasso savent tous vraiment jouer... et le font devant les caméras. Le directeur de casting, Theo Park, a expliqué qu'en plus de leurs talents d'acteurs, les stars de la série ont dû prouver qu'ils savaient jouer durant les auditions. D'ailleurs, l'un d'eux est même un ancien joueur pro : Cristo Fernández qui joue Dani Rojas a évolué en seconde division au Mexique.

Ted Lasso : Cristo Fernández a vraiment été joueur de football

3. Brett Goldstein ne devait pas jouer dans la série Récompensé aux Emmy Awards 2021 pour son interprétation de Roy Kent, Brett Goldstein ne devait, à l'origine, pas jouer dans Ted Lasso. Le Britannique avait été recruté pour être scénariste de la série mais a tenté sa chance en envoyant une vidéo à Bill Lawrence de lui incarnant Roy. Des images qui ont convaincu le producteur de lui offrir le rôle. En plus de jouer la comédie, Brett Goldstein a gardé sa place de scénariste. Pour info, Jason Sudeikis et Brendan Hunt participent eux aussi à l'écriture des scénarios.

Brett Goldstein a remporté un Emmy Award pour son rôle dans Ted Lasso