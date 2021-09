The Morning Show saison 2 : ce qui vous attend dans la suite de la série

Si on parle beaucoup de Netflix, les autres plateformes ont aussi des programmes qui valent le coup. Comme Apple TV+ par exemple qui propose le drame For All Mankind ou bien la comédie Ted Lasso, nommée aux Emmy Awards 2021. Les fans de séries ont aussi craqué pour The Morning Show dont la saison 1 a été diffusée il y a déjà presque 2 ans.

Dans la saison 1, Bradley (Reese Witherspoon), une journaliste locale qui, après avoir fait le buzz, se retrouvait propulsée en tant que co-présentatrice du Morning Show. A ses côtés, Alex Levy (Jennifer Aniston), journaliste chevronnée dont le partenaire, Mitch Kessler (Steve Carell) se retrouve viré suite à une affaire de harcèlement sexuel. La saison 1 se terminait sur un énorme scandale : Alex et Bradley dénonçaient un environnement toxique au sein de la chaîne UBA et dévoilaient que le dirigeant était au courant de plusieurs affaires de harcèlement sexuel au sein du groupe.

Où reprend la saison 2 ?

La saison 2 de The Morning Show, dont nous avons pu découvrir les premiers épisodes, reprend quelques mois après ce scandale, au tout début de l'année 2020, soit juste avant l'arrivée du coronavirus. Alex a quitté UBA mais Cory (Billy Crudup), nouveau dirigeant de la chaîne, va la persuader de revenir dans l'émission. Un retour qui ne va pas être du goût de tout le monde et va créer de nouvelles tensions.

La saison 2 de The Morning Show continue d'évoquer le harcèlement mais pas que : le racisme et les discriminations seront aussi au programme de la suite. De nouveaux personnages débarquent aussi comme Stella, la nouvelle dirigeante de UBA News jouée par Greta Lee, ou bien Laura Peterson, une journaliste incarnée par Julianna Margulies.