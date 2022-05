Elite saison 6 : le départ d'Itzan Escamilla (Samuel) confirmé par Netflix

Le casting d'Elite fond comme neige au soleil depuis quelques années. Puisque les années lycées ne peuvent pas durer éternellement, plusieurs acteurs ont déjà fait leurs adieux à la série espagnole comme Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu) ou encore Aron Piper (Ander). Et ce n'est pas fini ! Sur les réseaux, Omar Ayuso alias Omar a annoncé son départ d'Elite pour la saison 6 qui va accueillir de nouveaux acteurs. Il ne sera pas le seul à ne plus apparaître dans le show.

Le départ de Samuel - et d'Itzan Escamilla - confirmé

Dans la saison 5 d'Elite, Samuel a encore pris les pires décisions et l'a payé cher : il a fait une chute et s'est cogné gravement la tête sur le rebord de la piscine de Benjamin (Diego Martin). Dans le final, il semblait mourir dans les bras d'Omar et Rebeka (Claudia Salas) mais certains fans doutaient encore. Cette fois, c'est officiel : Samuel est bel et bien mort. Ou en tout cas, il ne sera pas de retour dans la saison 6 d'Elite !

C'est le compte officiel de la série qui a confirmé l'info ce mardi 10 mai 2022 en postant des photos du personnage. "Comment on l'a rencontré et comment nous lui avons dit adieu" peut-on lire en légende du post.