Elite saison 5, Chucky, la fin d'Ozark... top 10 des séries à voir en avril 2022

Infiniti

Pour un dépaysement total, Canal+ nous envoie dans l'espace avec sa nouvelle création originale, Infiti, portée par Céline Sallette avec aussi Daniyar Alshinov, Vlad Ivanov ou encore Lex Shrapnel, cette série ambitieuse. La Station Spaciale internationale et son équipage ne répondent plus et personne ne sait pourquoi. En parallèle, un cadavre est découvert, celui d'un astronaute censé être en mission sur l'ISS. Une spationaute française et un flic vont être chargés de l'enquête.

Date de sortie : dès le 4 avril sur Canal+.

Elite saison 5

Ça va (encore) être chaud ! Malgré deux départs, Elite est toujours en fuego pour sa saison 5 et si vous en doutiez, allez jeter un oeil sur la bande-annonce dans notre diaporama. Entre deux fiestas et deux rapprochements, nos ados vont quand même être rattrapés par la mort d'Armando quand son cadavre (jeté dans le lac à la fin de la saison 4) va refaire surface. En plus de tout ce drama, de nouveaux élèves vont débarquer pour compliquer les choses.

Date de sortie : le 8 avril sur Netflix.

Dr House, l'intégrale

Parfois, on a juste envie de revoir une série culte. Et après Les Frères Scott, Salto met en ligne l'intégrale d'une autre série qu'on a adoré : Dr House. L'occasion de se replonger dans le quotidien de Gregory House (Hugh Laurie), médecin cash et irrévérencieux, qui tente de résoudre les cas les plus mystérieux. Et s'il vous fallait une occasion pour ce rewatch, sachez que l'on fêtera en mai les 10 ans de la fin de la série. Oui, déjà !

Date de sortie : le 8 avril sur Salto.

The First Lady

Pas facile tous les jours d'être la Première Dame des Etats-Unis. Dans The First Lady qui est une série d'anthologie, Showtime s'intéresse à trois First Lady marquantes de l'Histoire, à savoir Michelle Obama (jouée par Viola Davis), Betty Ford (incarnée par Michelle Pfeiffer) et Eleanor Roosevelt (jouée par Gillian Anderson). Susanne Bier (The Undoing) a réalisé plusieurs épisodes.

Date de sortie : dès le 17 avril sur Showtime, prochainement en France.

Better Call Saul saison 6

Ça fait un moment qu'on l'attend ! La 6ème et dernière saison de Better Call Saul débarque enfin, toujours en US+24 sur Netflix, deux ans après le dernier épisode de la saison 5. Si la série a mis tant de temps, c'est aussi parce que son acteur principal, Bob Odenkirk a souffert d'un incident cardiaque en plein tournage en juillet dernier. Cette ultime saison sera d'ailleurs diffusée en deux parties.

Date de sortie : dès le 19 avril en US+24 sur Netflix.