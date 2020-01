Chucky : la terrifiante poupée de retour dans une série, grosse surprise à prévoir

Un peu d'originalité à la télé, ça fait toujours du bien. Ah bah non, ça ne sera finalement pas pour cette fois. Alors que Chucky a pris pour habitude de hanter les salles de cinéma à travers des films de plus en plus mauvais, c'est dans nos salons que la poupée maléfique va prochainement sévir. Youpi.

Chucky de retour dans une série

Syfy vient de l'annoncer, elle a en effet commandé une saison complète d'une série centrée sur cette marionnette psychopathe. Au programme ? D'après les premières informations, il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de surprises : "Dans cette série, une ville va connaître le chaos quand une vieille poupée Chucky va apparaître lors d'un vide-grenier. Aussitôt, une série d'horribles meurtres va mener aux révélations des terribles secrets de cette ville". Bref, du classique pour la licence.

Seul motif d'intérêt, Don Mancini - le papa de cette franchise, profitera de la série pour approfondir son univers. Tandis que le synopsis ajoute, "des ennemis et alliés du passé de Chucky vont débarquer pour mettre en lumière la vérité", TVLine précise que cette vérité devrait concerner l'origin story de la poupée. Autrement dit ? On devrait enfin "comprendre comment un enfant ordinaire s'est transformé en monstre."

De toute façon, cette série horrifique ne pourra jamais être pire que les nouvelles lubies des créateurs de The Walking Dead.