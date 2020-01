The Walking Dead : de nombreux personnages morts bientôt de retour pour des épisodes spéciaux ?

Les morts bientôt de retour ?

On l'apprenait la semaine passée, les producteurs de The Walking Dead n'ont aucunement l'intention d'arrêter la série malgré des audiences catastrophiques et des critiques négatives. Pire, ils s'imaginent même aller au-delà des comics en puisant dans les dernières idées de Robert Kirkman pour étendre encore plus l'histoire.

De quoi comprendre que les mauvaises idées ne font jamais peur à l'équipe créative de la fiction horrifique d'AMC et que tout peut donc arriver à l'écran ? Tout à fait. Et Scott Gimple - le producteur de l'univers TWD à la télé, l'a confié à EW, des idées inutiles et WTF, il en a à la pelle : "Je tente de réfléchir à différentes choses que nous pourrions montrer au cours de l'année, en nous concentrant sur des personnages qui nous manquent et que nous avons perdus".

De nouvelles idées d'histoires

Scott Gimple parle bien de faire revenir à la vie des personnages morts. Mais attention, rassurez-vous, pas de n'importe quelle façon : "Ça serait pour des histoires qui prendraient place dans notre univers mais qui n'auraient rien à voir avec le reste. Rien à voir avec les séries ou les films. Il s'agirait simplement de petits contes de zombies qui se dérouleraient dans notre monde avec nos règles, nos chronologies. Des histoires cool à propos de la fin du monde."

Puis, interrogé de façon plus précise sur la possibilité de voir ces histoires bonus servir à compenser certains blancs, certains manques au sujet des personnages concernés (Carl, Glenn, Abraham...), le producteur a déclaré : "C'est exactement ce que l'on veut faire. (...) C'est génial de pouvoir jouer avec des personnages que l'on a perdus et de pouvoir remplir les vides laissés".

Vous l'avez compris, ça ne sera donc toujours pas cette année que les créateurs de The Walking Dead se concentreront pour ENFIN réaliser une bonne saison de la série. De quoi faire notre malheur - on va encore souffrir devant notre écran, mais faire la joie de Chandler Riggs. L'ex-interprète de Carl a en effet immédiatement profité de cette annonce pour signifier son intérêt sur Twitter...