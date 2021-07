Better Call Saul saison 6 : Bob Odenkirk hospitalisé d'urgence, Bryan Cranston s'inquiète et prie

Le tournage de la saison 6 de Better Call Saul arrêté, Bob Odenkirk "s'est effondré"

Les fans attendent la saison 6 de Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad avec Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul). Better Call Saul suit Saul Goodman, incarné par Bob Odenkirk, l'avocat de Walter White alias le prof de chimie devenu baron de la drogue dans Breaking Bad. Et alors que beaucoup se demandent si Walter White et Jesse Pinkman seront de retour dans la saison 6 de Better Call Saul, le tournage a dû s'arrêter en urgence. En effet, la star de la série dérivée a fait un malaise, le tournage de la saison 6 est donc interrompu.

Deadline a révélé que l'acteur principal, Bob Odenkirk, a eu un malaise en plateau en plein tournage au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis. Le comédien âgé de 58 ans "est tombé au sol et a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il se trouve toujours. Son état actuel est inconnu". TMZ a confirmé que "Bob Odenkirk s'est effondré, et a été immédiatement entouré par les membres de l'équipe qui ont appelé une ambulance. On ne sait pas s'il était conscient quand il a été transporté, mais une source proche d'Odenkirk nous dit qu'il est toujours à l'hôpital sous les soins des médecins".

Bryan Cranston envoie son soutien à Bob Odenkirk, toujours hospitalisé

Alors que Kim et Jimmy devraient avoir des fins tragiques dans la saison 6 de Better Call Saul, Bob Odenkirk doit faire face à une grave épreuve dans la vraie vie. Bryan Cranston, qui est connu pour jouer Walter White dans Breaking Bad et le père déjanté de Malcolm dans la série comique éponyme, a réagi à cette terrible nouvelle. Il a envoyé un message de soutien à son ami et ancien collègue de travail sur Instagram : "Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une nouvelle qui m'a rendu anxieux toute la matinée. Mon ami, Bob Odenkirk, s'est effondré hier soir sur le plateau de Better Call Saul. Il est à l'hôpital à Albuquerque et reçoit les soins médicaux dont il a besoin, mais son état n'est pas encore connu du public. Prenez un moment dans votre journée pour penser à lui et envoyez-lui des pensées positives et des prières, merci".