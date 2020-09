Better Call Saul saison 6 : des fins tragiques pour Kim et Jimmy ? Le créateur se confie

Better Call Saul est peut-être un prequel de Breaking Bad, mais cela ne signifie pas qu'il est impossible de trembler devant les épisodes de la série. Et malheureusement pour notre coeur, la saison 6 à venir - qui sera la dernière du spin-off, pourrait être très difficile à supporter. La raison ? Les créateurs répondront à deux questions qui se rejoignent : que va-t-il se passer pour Kim et pour Jimmy à la fin de cette histoire ?

Pas de happy ending pour Kim ?

On a définitivement pu le constater lors de la saison 5 de Better Call Saul, Kim est bien plus complexe qu'elle ne le laissait transparaître en saison 1. Présentée comme une avocate droite dans ses bottes à la morale très importante, elle a peu à peu laissé parler un côté plus sauvage. A l'instar de Jimmy, mais avec plus de difficultés dans ses actions, elle s'est révélée prête à tricher pour faire le bien (poke sa menace envers Howard) et n'a pas eu peur de se confronter aux méchants de cet univers.

Problème, là où la plupart des héros de Better Call Saul sont également présents dans Breaking Bad ensuite, Kim n'a pas cette chance. Aussi, face à ses actions de plus en plus importantes et aux choix de vie de plus en plus dangereux de Jimmy, son compagnon, il devient difficile de ne pas craindre le pire pour l'héroïne à la fin du spin-off. Et ce n'est pas Rhea Seehorn - son interprète, qui nous rassurera.

Interrogée par TVGuide sur l'avenir de Kim, l'actrice n'a pas ouvert une seule porte positive. Après avoir assuré que sa mort était loin d'être le scénario le plus évident, Rhea Seehorn a rapidement précisé que les autres éventualités n'étaient pas forcément meilleures, "Il y a plus triste que de la voir mourir. La savoir emprisonnée, ou être obligée de fuir, ou encore de se trahir et devenir autre chose que ce qu'elle aurait pu être". Oui, qu'importe la raison qui sera apportée pour expliquer l'absence de Kim dans le monde de Breaking Bad, Rhea Seehorn semble avoir du mal à imaginer une bonne nouvelle. Et ce n'est pas Peter Gould - le co-créateur, qui la/nous rassurera, "Je ne pense pas que quelqu'un puisse un jour la corrompre. Mais elle peut se corrompre elle-même".

Aucune rédemption possible pour Jimmy ?

Et du côté de Jimmy ? Ce n'est clairement pas mieux. Là où Vince Gilligan - le papa de Breaking Bad, l'a rappelé, "J'adore les histoires de personnes qui ont fait beaucoup de mauvaises choses mais qui arrivent à trouver la rédemption" - chose que l'on a pu effectivement suivre dans le final de sa série avec le sacrifice de Walter ou dans El Camino avec la seconde chance offerte à Jesse, Peter Gould n'est pas sur la même longueur d'onde.

Ce dernier l'a révélé à TVGuide, il lui est personnellement difficile de passer outre les actions de Jimmy dans ce monde, "Je pense qu'il porte un fardeau moral pour tout ce que Walter White a fait [avec son aide]. Peut-il vraiment se racheter après tout ça ?" Autrement dit, si vous aviez espoir d'une happy ending pour Jimmy dans les flashbacks en noir et blanc, il serait temps de vous préparez au pire. Selon Peter Gould, c'est bien une conclusion tragique qui s'annonce comme inévitable, "Sous toutes les choses mauvaises qu'il a pu faire - et c'est ce qui rend la chose encore plus triste pour moi, je sais qu'il y a encore le Jimmy McGill que l'on a rencontré en saison 1 de Better Call Saul, celui qui voulait juste trouver sa place dans ce monde".