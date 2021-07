Elite saison 4 : Martina Cariddi, Carla Diaz et Manu Rios sont très proches dans la vie

La bande-annonce de la saison 4 d'Elite, disponible sur Netflix

Dans la saison 4 d'Elite, toujours disponible sur Netflix, on a pu découvrir de nouveaux personnages dont les frères et soeurs Mencia, Ari et Patrick. Mais saviez-vous que les acteurs qui les interprètent sont très proches dans la vie ? Martina Cariddi, Carla Diaz et Manu Rios l'ont prouvé sur les réseaux où ils ont partagé des photos de leurs vacances ensemble à Ibiza.