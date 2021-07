Elite saison 5 : Martina Cariddi (Mencía) partage des photos et vidéos du tournage

Sur une photo girl power, Martina Cariddi pose avec Valentina Zenere, la nouvelle actrice qui sera dans la saison 5 d'Elite, mais aussi avec Carla Díaz (Ari), Claudia Salas (Rebeka) et Georgina Amorós (Cayetana). Elles portent des peignoirs (à part Claudia qui a opté pour une doudoune) pour ne pas avoir froid entre les prises. L'interprète de Mencía s'est aussi montrée dans une vidéo avec une fois de plus la nouvelle venue Valentina Zenere, mais aussi avec André Lamoglia, lui aussi étant un nouvel acteur au casting de la saison 5 d'Elite. Ils marchent avec Carla Díaz et Manu Ríos (Patrick) dans la rue. Même si ces images n'en apprennent pas beaucoup sur les intrigues à venir dans la saison 5, les fans d'Elite seront sans doute contents de ces photos et vidéos inédites.

Elite saison 5 : plusieurs départs à prévoir ?

Après des gros départs, comme ceux d'Ester Expósito (Carla) et de Danna Paola (Lu), Elite devrait perdre encore d'autres personnages cultes. Eh oui, il y aura des nouvelles têtes mais aussi d'autres départs. On se dit qu'après leurs adieux en saison 4, les acteurs Arón Piper (Ander) et Miguel Bernardeau (Guzmán) devraient ne pas revenir. Itzan Escamilla (Samuel) et Omar Ayuso (Omar) ont aussi confié leur envie d'arrêter la série mais rien n'a été confirmé pour le moment.