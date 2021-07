Elite saison 5 : Itzan Escamilla (Samuel) est prêt à dire "adiós" à la série

Après les départs d'Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu) ou encore Mina El Hammani (Nadia), ce sont Miguel Bernardeau (Guzman) et Arón Piper (Ander) qui ont fait leurs adieux à Elite à la fin de la saison 4. Même si les deux acteurs n'ont pas officiellement confirmé leur départ de la série, les interprètes d'Ander et Guzman ne manquent pas de projets pour la suite. Et si on en croit une interview, on a pas fini de voir partir les acteurs originaux du show espagnol.

Itzan Escamilla est prêt à faire ses adieux à Elite

Dans une interview, c'est au tour d'Itzan Escamilla qui incarne Samuel d'évoquer son départ de la série. L'acteur l'assure : il est prêt à tourner la page prochainement. Peut-être d'ici la fin de la saison 5 qui a déjà été commandée par Netflix. "Bien sûr que je suis préparé (à quitter la série, ndlr)" a assuré l'acteur à El Periodico. "Je veux bien clore mon histoire dans Elite. Même si ça va nous manquer, je comprends qu'on ne peut pas continuer à étirer quand le temps est compté" a ajouté l'acteur. C'est vrai qu'après avoir redoublé, Samuel et les autres vont bien devoir quitter Las Encinas un jour. Et à moins de suivre leurs parcours loin du lycée, on ne voit pas ce que les scénaristes pourraient inventer.

Une suite sans les acteurs originaux ? Pas impossible !

D'autant plus que les créateurs d'Elite voient loin pour la série. "Je veux pouvoir faire 20 saisons de Elite. Je veux prendre ma retraite avec cette série" a confié Carlos Montero. Selon Itzan Escamilla et Carla Díaz qui joue Ari, la série pourrait bien continuer... sans aucun acteurs originaux. "Vous pouvez créer différents personnages. Ce qui génère les conflits et le fantasme de cette série, c'est le lieu où ils se trouvent" confie l'acteur tandis que Carla Díaz a confirmé que "le protagoniste de Elite est l'institut Las Encinas.". Franchement, après la saison 4 et ses moments bêtes, pas sûr qu'on veuille vraiment voir 20 ans d'Elite mais bon...