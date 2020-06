Dwayne Johnson (The Rock) futur président des Etats-Unis ? Il fracasse Donald Trump

Celui qui fait partie du casting de la saga Fast & Furious a continué de s'adresser à Donald Trump dans un long message : "Notre pays est paralysé et à genoux, suppliant d'être entendu et plaidant pour le changement. Où est notre chef compatissant ? Le leader qui unifie et inspire notre pays au moment le plus douloureux où nous en avons le plus besoin. Le leader qui prend les devants et assume l'entière responsabilité de notre pays et en embrasse toutes les couleurs. Le leader qui prend notre pays à genoux et qui dit : 'Vous avez ma parole - nous l'avons - et ensemble, le changement se produira'". "Où êtes-vous ? Parce que nous sommes tous ici" a ajouté Dwayne Johnson.

"Peut-être qu'un jour, ce leader galvanisant émergera"

Le comédien qui est très fier de sa fille Simone, qui suit les pas de son père, a aussi déclaré : "Peut-être qu'un jour, ce leader galvanisant émergera. Quoi qu'il en soit, le processus de changement a déjà commencé". Une phrase qui laisse supposer que The Rock pourrait envisager d'être ce leader dont les Etats-Unis ont besoin pour unifier le peuple ?

Déjà, en 2017, le sportif qui s'est marié à Lauren Hashian avait avoué à GQ : "Depuis un an, on m'en parle de plus en plus (sa candidature à l'élection présidentielle américaine, ndlr). Les gens ont été réceptifs à cette idée et cela m'a poussé à m'interroger plus sérieusement sur ce sujet", donc "je crois que c'est une réelle possibilité". Et pendant la promo du film Sonic en 2019, la production avait posté un teaser vidéo dans lequel le héros bleu demandait : "En quelle année sommes-nous ? Est-ce que The Rock est président ?".