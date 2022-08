Danse avec les stars 2022 : Frankie Muniz (Malcolm) au casting ? Fin du mystère !

Le top départ de Danse avec les stars 2022 approche à grands pas et les toutes premières infos sur la prochaine saison commencent à sortir. Plusieurs danseurs emblématiques ont annoncé leur départ et le casting se dessine petit à petit. Le 24 juillet 2022, le journaliste Clément Garin, a annoncé la présence d'une autre star internationale : Frankie Muniz.

"Info : l'acteur américain Frankie Muniz, inoubliable Malcolm, rejoint le casting de la saison douze de Danse avec les stars", avait tweeté le chroniqueur de TPMP.

Frankie Muniz répond

Alors qu'on pensait le casting quasiment au complet après cette annonce, l'interprète de Malcolm va surement faire beaucoup de déçus suite à son commentaire sous le post de @bingodals, un compte instagram spécialisé dans Danse avec les stars. "💥 CASTING SAISON 12 ! 💥 Frankie Muniz, acteur, rejoint le casting. Il a 40 ans et est connu pour son rôle dans la série Malcom. Il a participé à la version américaine de DALS et est allé jusqu'en finale où il a terminé 3ème. 🤫 Avec quelle danseuse le voyez-vous ? ℹ️ Information confirmée par @cg.scoops" peut-on lire en légende d'une photo de l'acteur.

Malheureusement, Frankie Muniz a vu ce post et n'a pas hésité à donner sa version dans l'espace commentaires. "Not true !! Sorry !" ("Pas vrai !! Désolé !"), a affirmé celui qui a teasé un retour de la série culte.