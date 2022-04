Daniel Radcliffe dévoile ses 3 crushs à Hollywood (et il n'y a aucune actrice d'Harry Potter)

A l'occasion de la récente réunion Harry Potter organisée par HBO Max, Daniel Radcliffe confessait qu'il avait eu un crush sur Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) lors du tournage de la saga. Une révélation qui avait beaucoup amusé la comédienne à l'époque, mais une situation qui semble passée. Si l'inoubliable interprète du sorcier à lunettes est toujours fan de son ex-partenaire de jeu, il est visiblement passé à autre chose.

En effet, invité de l'émission Capital Breakfast pour la promo de son nouveau film Le secret de la cité perdue (20 avril au cinéma), Daniel Radcliffe a été interrogé sur le top 3 de ses crushs actuels. Le twist ? Comme lui annonçait le journaliste, s'il ne répondait pas honnêtement à la question, l'une de ses fans présente dans une pièce à côté allait être punie à cause de lui.

Les crushs de Daniel Radcliffe à Hollywood

Face à ce drôle de chantage, le comédien a donc répondu ceci : "Cameron Diaz reste toujours très haut dans la liste. Et il y a Drew Barrymore aussi". Des réponses classiques qui devraient parler à beaucoup de personnes, mais qui n'ont pas satisfait le journaliste, "C'est des choix très old school. Je dois te demander de parler de la nouvelle génération".

Une remarque qui a surpris/amusé Radcliffe, "Elles sont toujours d'actualité !", mais qui - pour le bien de sa fan qui aurait été contrainte de manger des testicules frits, a néanmoins accepté de citer une comédienne plus actuelle et dans ses âges : "Je dirais Juno Temple. J'ai travaillé avec elle [sur le film Horns]. Et elle magnifique et ça ne me dérange pas du tout de la citer".

Ce nom vous dit quelque chose ? Rien de plus normal, la comédienne est aujourd'hui plébiscitée de toutes parts grâce à son rôle de Keeley dans la géniale série Ted Lasso (Apple TV+).