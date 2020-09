Damso en couple : "c'est intéressant de ne pas tromper quelqu'un"

Dix jours après la sortie de son dernier album "QALF", déjà certifié disque d'or, Damso continue son tour des médias. Après avoir réagi à la théorie d'un double album pour la chaîne Tchin et au micro de Skyrock, le rappeur fait l'objet d'un portrait dressé par Libération ce 27 septembre 2020. Dans celui-ci, l'interprète de Vie révèle notamment avoir refusé un feat avec Roméo Elvis, alors que le rappeur belge est accusé d'agression sexuelle. Critiqué dans le passé pour ses paroles sexistes et misogynes, il appelle aujourd'hui au respect des femmes : "Une femme qui se sent respectée, c'est un monde qui se respecte".

Damso en couple avec "quelqu'un d'exceptionnel"

D'ailleurs, lui-même a assuré respecter sa chérie... Car oui, il a confié être en couple et amoureux ! "Avant, je ne m'aimais pas forcément, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir m'aimer. J'ai plus de patience avec l'autre, peut-être parce que je suis tombé sur quelqu'un d'exceptionnel et que c'est cool". Il ajoute : "Ça ne m'empêchera pas de parler de bitches, de meufs, mais c'est nouveau et c'est intéressant de pas tromper quelqu'un". L'identité de celle-ci reste pour l'instant secrète, tout comme celle de la mère de son fils Lior (3 ans), que William Kalubi Mwamba - de son vrai nom - a accueilli au début du mois de janvier 2017.