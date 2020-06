Cyril Hanouna veut régler ses comptes avec Benjamin Biolay : "si je le croise dans la rue..."

"Il a mal parlé de moi un jour. Et si je le croise dans la rue... on verra"

Cyril Hanouna et Benjamin Biolay ne peuvent visiblement pas se supporter. Dans C que du kif (anciennement TPMP ), le présentateur a même clashé l'artiste. En effet, sur le plateau qui avait été moqué par beaucoup d'internautes, ce jeudi 11 juin 2020 sur C8, "Baba" s'est lâché. Alors que l'info média était que le chanteur de Comment est ta peine se serait plaint que les ex miss Météo du Grand Journal sur Canal+ avaient volé des rôles aux actrices (Louise Bourgoin, Charlotte Le Bon...), l'animateur a répondu : "Écoutez, je vais vous dire un truc. Cette info est-ce qu'on en a pas un peu rien à foutre ?".

"Vous n'aimez pas Benjamin Biolay vous !" a alors fait remarquer Matthieu Delormeau. "Je ne le connais pas" a avoué Cyril Hanouna, "Je ne le connais pas mais je m'en tape totalement... Ah si, je crois qu'il a mal parlé de moi un jour". Très remonté, il a même commencé à prendre un ton menaçant : "Et si je le croise dans la rue... on verra". Puis, celui qui a dévoilé ses nouveaux chroniqueurs pour la rentrée s'est repris en ajoutant : "Je pense qu''il parlera de moi en bien. Je connais les mecs qui parlent comme ça sur Twitter et t'arrives devant eux ils disent qu'ils sont fans de toi", "Mais je sais qu'il m'avait fait un petit tacle".

Cyril Hanouna tacle Benjamin Biolay

En colère contre Benjamin Biolay, Cyril Hanouna a même confié : "J'espère le rencontrer bientôt". Après la pause pub, Matthieu Delormeau a précisé à son boss qui ne sera finalement pas candidat à la présidentielle de 2022 : "J'ai un peu travaillé pendant la pub et j'ai retrouvé ce que Benjamin Biolay avait dit sur vous dans un magazine. Il vous avait traité de beauf".

"Ça ne me dérange pas. Un bobo qui me traite de beauf... Je préfère être un beauf qu'un bo-beauf" a-t-il rétorqué, avant de lancer une dernière pique : "Restez sur Benjamin Biolay, il n'a pas assez de pub", "j'ai rien demandé, il parle de moi".