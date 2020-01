Cyril Hanouna, Eric Zemmour... Voilà les émissions et les stars les plus signalées au CSA en 2019

Cyril Hanouna battu par Eric Zemmour cette année

Le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) a un nouveau président, Roch-Olivier Maistre. Il y a un an à peine, il a succédé à Olivier Schrameck. Et il a déjà beaucoup de travail ! En effet, Télérama a révélé que le conseil a reçu plus de 70 000 saisines et signalements en 2019. Un chiffre qui a plus que doublé par rapport à 2018 (où il y en avait eu 30 000). Mais, surprise, les émissions et les personnalités qui ont le plus été signalées en 2019 ne sont pas forcément celles que l'on croit.

Alors que le Conseil avait reçu 40 000 saisines en 2017 à l'encontre de Cyril Hanouna et de TPMP sur C8, en 2019, c'est un autre animateur qui était dans le viseur : Eric Zemmour. Le polémiste fait partie des chroniqueurs de la nouvelle émission Face à l'info depuis le mois d'octobre 2019. Du lundi au jeudi de 19 heures à 20 heures sur CNews, il débat de l'actualité avec Éric Revel, Éric de Riedmatten et Marc Menant, le tout présenté par Christine Kelly.

Ce qui a choqué beaucoup de téléspectateurs ? L'analyse très controversée d'Eric Zemmour sur la conquête de l'Algérie par la France dans les années 1840, et notamment ses déclarations concernant le général Bugeaud. La réaction du CSA ? La chaîne d'info en continu a été mise en demeure et le procureur de la République a été saisi.

TPMP, ONPC... Découvrez les autres émissions signalées

Si Eric Zemmour est la personne qui a le plus provoqué de signalements au CSA en 2019, Cyril Hanouna a aussi dû une nouvelle fois faire face à des signalements. Sauf que cette année, ce n'est ni le trublion du PAF ni sa bande qui ont été mises en cause mais un de leurs invités : Jean-Marie Bigard. Sa "blague" sur le viol d'une patiente par son médecin a été jugée par plusieurs téléspectateurs comme une banalisation des violences sexuelles. Le CSA "a appelé les responsables de la chaîne à la plus grande vigilance quant au contenu de cette émission" et les a prévenu que "la réitération de tels constats sur de nouvelles émissions pourrait entraîner la classification du programme Touche pas à mon poste en catégorie III".

Christine Angot aussi a été épinglée par beaucoup de téléspectateurs suite à ses propos ambigus de sur l'esclavage dans On n'est pas couché sur France 2. La chroniqueuse de Laurent Ruquier s'était ensuite excusée. Le groupe France Télévisions a donc simplement été mis en garde par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.

La chronique éco de François-Xavier Pietri sur LCI avait elle aussi provoqué pas mal d'émules chez de nombreux téléspectateurs. Dans celle intitulée "Non, les profs ne sont pas mal payés", qui est mise en cause, le CSA a relevé "certaines approximations dans les données évoquées" et "a demandé aux responsables de la chaîne de veiller à mieux respecter" l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018.

Autre personnalité visée par les signalements en 2019 ? Frédéric Fromet avec sa chanson Elle a cramé, la cathédrale, qui avait été diffusée dans l'émission Par Jupiter sur France Inter. Là en revanche, "le CSA a considéré que les propos tenus, volontairement provocateurs, relevaient du genre humoristique propre à l'émission et ne constituaient pas un appel à la haine caractérisé en raison de convictions religieuses".