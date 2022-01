Cyril Hanouna en deuil : il rend hommage à un proche en direct dans TPMP

Ce mardi 25 janvier, Cyril Hanouna s'est montré très ému en prenant l'antenne. L'animateur de TPMP, qui a récemment révélé le salaire de ses chroniqueurs a appris à ses téléspectateurs qu'il avait perdu un membre de sa famille, son oncle, et a tenu à lui dédier l'émission du jour. "Bonsoir et bienvenu dans Touche pas à mon poste ! Je voudrais dédier cette émission à mon tonton qui est parti cette nuit, Dédé", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je lui fais un gros bisou. On était très tristes parce qu'il aimait la darka... Donc aujourd'hui il faut de la darka"

Cyril Hanouna encore endeuillé

Ce nouveau malheur arrive seulement quelques semaines après que l'animateur a appris la perte de deux amis, Igor et Grichka Bogdanoff, des suites du Covid-19. Les anciens animateurs de Temps X étaient notamment les personnages principales de sa chanson Bogda Bogdanov. "Je viens d'apprendre la disparition de Grichka, je suis vraiment très affecté. Il va beaucoup me manquer. C'était un garçon d'une intelligence incroyable et d'une autodérision qui forçait le respect. J'ai des souvenirs de fou avec lui. Je pense fort à Igor et à sa famille. Très triste" avait-il écrit sur Twitter au moment du décès de Grichka.

Malheureusement, ce dernier a été suivi par son frère jumeau Igor, moins d'une semaine après. "On est très, très tristes parce qu'Igor et Grichka faisaient vraiment partie de la famille TPMP. C'était comme s'ils étaient un peu des chroniqueurs guests dans cette émission. On a fait énormément de choses avec eux" avait commenté Cyril Hanouna, très touché.