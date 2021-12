Mort de Grichka Bogdanoff : le jumeau d'Igor est décédé à 72 ans

C'est une fin 2021 jonchée de tristes annonces. Après le décès de la Youtubeuse Mava Chou ou bien celui de Desmond Tutu, militant anti-apartheid, c'est le monde de la télévision française qui est en deuil.

Grichka Bogdanoff est mort

Ce mardi 28 décembre 2021, l'agent des frères Bogdanoff a annoncé la mort de Grichka, l'un des célèbres jumeaux, à l'AFP. Grégoire Yourévitch Ostasenko-Bogdanoff de son vrai nom, né 40 minutes après son jumeau Igor, s'est éteint dans un hôpital parisien a précisé l'agence de presse qui ajoute que l'homme est décédé "entouré de l'amour de sa famille et des siens" ce mardi. Pour l'instant, les causes de son décès n'ont pas été officiellement dévoilées. Dans un premier temps, nos confrères de Purepeople ont précisé que Grichka souffrait d'une "longue maladie".

De son côté, Le Monde précise que Grichka serait en fait décédé des suites de la Covid-19. Le journal précise que les frères Bogdanoff n'étaient pas vaccinés et que Grichka aurait été hospitalisé le 15 décembre au service réanimation de l'hôpital Georges-Pompidou après avoir été testé positif. Igor aurait lui aussi été "reçu au sein du même service de cet établissement, pour des raisons identiques" précise Le Monde.

Vous l'ignorez peut-être mais c'est grâce à des émissions de vulgarisation scientifique telles que Un sur cinq et Temps X, diffusées dans les années 70, que les frères Bogdanoff se sont fait connaître, bien que leur crédibilité soit souvent discutée. Plus récemment, ils ont été chroniqueurs dans TPMP et Cyril Hanouna avait même interprété en leur compagnie la chanson Bogda Bogdanov, sortie en 2015. En 2020, ils étaient au casting de la saison 2 de Mask Singer sur TF1.