Mort d'Igor Bogdanoff : 6 jours après Grichka, il décède du Covid-19

Si on parle beaucoup du nombre de cas positifs qui s'emballe en ce début 2022, la Covid-19 continue aussi de faire des victimes. Parmi eux, plusieurs célébrités ont déjà succombé à la maladie comme les acteurs Mark Blum (vu dans You) et Nick Cordero par exemple. Cette fin 2021 a aussi été marqué par le décès de Grichska Bogdanoff. Le présentateur et ex-chroniquer de TPMP, non vacciné, a été hospitalisé le 15 décembre dernier, en même temps que son frère Igor. Malheureusement, les jumeaux ne s'en sont pas sortis.

Igor Bogdanoff décède, six jours après Grichka

Six jours après la mort de Grichka Bogdanoff, c'est donc Igor qui est mort ce lundi 3 janvier 2022 à 72 ans. La famille des jumeaux a annoncé la terrible nouvelle via un communiqué envoyé à l'AFP. "Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022" ont expliqué ses proches. Officiellement, la famille n'a pas souhaité donner les causes de la mort de l'homme. Si, dans un premier temps, la famille n'avait pas souhaité précisé les causes du décès de Grichka, l'avocat des frères avait ensuite confirmé qu'il n'était pas vacciné et atteint du Covid. Par la suite, on avait appris qu'Igor était placé dans le coma, en réanimation, à l'hôpital George Pompidou à Paris.

"Grichka, comme Igor, n'était pas antivax. Il était antivax pour lui-même. Je lui disais que c'était grotesque. Qu'ils étaient fous ! (...) Ils croyaient que le vaccin était plus dangereux. Ils ne tombaient jamais malades." avait expliqué leur ami Luc Ferry. Comme son frère jumeau, Igor Bogdanoff s'était fait connaître dans les années 70 avec les émissions Un sur cinq et Temps X.