Mort de Grichka Bogdanoff : son avocat confirme qu'il est décédé du Covid sans être vacciné, Igor aussi hospitalisé ?

D'après Me Edouard de Lamaze, son client ne souffrait d'aucune comorbidité. "Grichka était un homme en pleine santé qui avait une vie très saine, contrairement à ce qu'on pouvait penser étant donné le fait que c'était un homme de la nuit. Il ne buvait pas. Il ne mangeait pas par excès, il avait une ligne parfaite. La situation de santé de Grichka ne présentait aucun cas de comorbidités et, au contraire, c'était un homme parfaitement sain d'esprit et de corps." a-t-il confié avant d'ajouter : "On est frappé par une pandémie mondiale et il n'y a pas échappé et c'est ça le drame".

Dans une autre interview, toujours pour BFMTV, Me de Lamaze a assuré que Grichka Bogdanoff n'était pas un antivax. "Ce n'était pas du tout un agité sur ce problème. Il a été, au contraire, très respectueux des gestes barrières quand il venait me voir au cabinet, il prenait toutes les précautions" assure-t-il.

Igor lui aussi atteint de la Covid-19 et hospitalisé ?

L'avocat n'a cependant pas commenté l'autre rumeur qui circule : Grichka ne serait pas le seul à être atteint du coronavirus. Selon Le Monde, Igor aurait lui aussi été testé positif et serait hospitalisé à Paris. Selon les informations du journal Igor et Grichka auraient été hospitalisés le même jour, le 15 décembre. Igor ne serait, lui non plus, pas vacciné.