Igor Bogdanoff dans le coma et pas au courant de la mort de Grichka ? Nouvelles révélations glauques

La Covid-19 tue toujours, deux ans après le début de l'épidémie. Alors que les cas sont en très forte augmentation en France à cause du variant Omicron, le monde de la télévision a été endeuillé cette semaine suite à l'annonce du décès de Grichka Bogdanoff à 72 ans. Le scientifique, chroniqueur et personnalité de la télé était atteint du coronavirus et n'était pas vacciné, a confirmé son avocat à BFMTV. Le Monde dévoilait de son côté que son jumeau Igor avait aussi été hospitalisé en même temps que lui, le 15 décembre dernier.

Igor Bogdanoff serait dans le coma

Lui aussi positif à la Covid-19 et non vacciné, Igor Bogdanoff serait toujours à l'hôpital dans un état grave. C'est en tout cas ce qu'ont laissé entendre deux proches des célèbres jumeaux. Frank Tapiro, proche des frères, a expliqué à BFMTV qu'Igor serait "encore dans le coma" à l'heure actuelle. Mais de préciser : "Je ne peux pas vous le confirmer, je ne voudrais pas participer à une fausse rumeur".

De son côté, l'ancien ministre Luc Ferry, qui est un ami des Bogdanoff, a expliqué au Parisien que, il y a quelques jours, l'aîné des jumeaux était bien toujours dans un état grave. "Il y a trois-quatre jours, j'ai appris qu'il était encore dans le coma" a-t-il précisé. Mais il donne un autre détail glauque : puisqu'il est inconscient, Igor ne sait pas que son jumeau est mort. "S'il se réveille, vous imaginez la douleur d'apprendre que son frère est mort ? C'est ingérable." a-t-il confié. Pour un début de journée positif, on repassera.

"Il était antivax pour lui-même"

Non vacciné, Grichka n'a malheureusement pas pu se battre contre le coronavirus. Après l'avocat des frères, Luc Ferry a lui aussi expliqué que les frères n'étaient pas antivax au sens général du terme. "Grichka, comme Igor, n'était pas antivax. Il était antivax pour lui-même. Je lui disais que c'était grotesque. Qu'ils étaient fous !" s'est souvenu l'ancien ministre. Il ajoute que les deux hommes, "très sportifs", "croyaient que le vaccin était plus dangereux. Ils ne tombaient jamais malades. Même leur menton, ce n'est pas une maladie. C'était juste du botox, ils me l'ont dit." a-t-il confié.