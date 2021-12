Mort de Grichka Bogdanoff : Cyril Hanouna et le monde de la télé rendent hommage à leur ami décédé

Patrice Laffont, qui a lancé la carrière des frères Bogdanoff, évoque auprès du Parisien "un coup terrible" après cette disparition : "Je l'aimais énormément. (...) Encore un qui s'en va bien jeune. Une grande tristesse. On avait très envie de trouver un projet théâtral qui nous rapproche". Avant d'ajouter "J'ai connu Grichka brillant, intelligent et séduisant. Comme son frère Igor. Ils étaient beaux comme des dieux et avaient un tel charisme. On les a fait chanter, jouer de la musique. Ils faisaient le show. Ils étaient ouverts à tout. Ça les faisait marrer".

Idem pour Olivier Minne, lui aussi interrogé par Le Parisien. L'animateur se souvient de Grichka Bogdanoff avec tendresse : "Grichka, c'était la joie de vivre, quelqu'un très de vivant, sans être dans l'esbroufe dans le privé". Il garde d'ailleurs de très bons souvenirs d'eux dans Fort Boyard : "Leur séquence était un moment à part dans l'émission. On savait quand ils commençaient, jamais quand ils finissaient, ni comment. (...) Ensemble, ils étaient généreux et partaient dans le spirituel et l'absurde, dans le bon sens du terme. (...) Pour moi, ils étaient des transmetteurs de rêve".