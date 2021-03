Justin Bieber prêt à risquer sa vie par amour dans le clip "Hold On" !

Après une longue descente aux enfers, Justin Bieber a beaucoup changé. Déjà, il a arrêté les bad buzz et la provocation, mais il a aussi une vie stable aujourd'hui, d'autant plus qu'il est marié à Hailey Baldwin. Ce n'est pas tout puisque le chanteur est encore plus investi dans la religion qu'avant, ce qui semble l'aider à trouver le bon chemin. C'est d'ailleurs en partie grâce à ça que le Bieb's a eu le courage de reprendre sa carrière musicale avec un nouvel album intitulé "Changes".

Justin Bieber de retour avec Hold On avant l'album "Justice"

Un an plus tard, Justin Bieber est fin prêt à dévoiler son septième opus "Justice", porté par les singles Lonely, Anyone et Holy ! En attendant le 19 mars 2021, l'interprète de Sorry continue de teaser son projet studio avec son nouveau single Hold On et son clip dans lequel on découvre encore une nouvelle facette de l'ex de Selena Gomez et la preuve qu'il est devenu un autre homme.

Justin Bieber se retrouve au pied du mur lorsque sa petite amie tombe gravement malade : il n'a plus les moyens de payer son traitement, mais se montre prêt à tout pour sauver celle qu'il aime. Si au départ, il vend ses affaires personnelles, il décide de passer à la vitesse supérieure pour gagner encore plus d'argent. L'artiste part alors braquer une banque, mais rien ne se passe comme prévu : il se retrouve en pleine course poursuite avec la police... avant de se prendre une balle ! En bref, Justin Bieber nous dévoile un clip poignant, touchant et plein d'espoir.

"Ça m'a quand même pris un an pour faire cet album"

"Justice", le nouvel album du chanteur, est attendu pour le 19 mars 2021. Encore un peu de patience donc, mais pour nous aider, Justin Bieber a donné quelques infos supplémentaires sur son opus lors d'une interview avec NRJ, au moment de son séjour à Paris : "J'avais beaucoup de choses à faire pendant le confinement et j'avais du temps pour faire de la musique. Ça m'a quand même pris un an pour faire cet album. On peut dire que ce n'est pas très long, c'est une période assez courte, sachant qu'en général, on y passe environ deux ans."