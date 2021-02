Justin Bieber dévoile la date de sortie de son nouvel album "Justice" 💿

Justin Bieber annonce son nouvel album "Justice"

Il s'est passé 5 ans entre la sortie de "Purpose" et "Changes", mais la bonne nouvelle est que les fans de Justin Bieber ne vont pas avoir besoin d'attendre autant d'années pour découvrir son septième album. Pour preuve, le chanteur a prévu de sortir son nouvel opus "Justice" le... 19 mars 2021 : "À une époque où il y a tellement de difficultés avec cette planète brisée, nous aspirons tous à la guérison et à la justice pour l'humanité. Avec cet album, mon objectif est d'apporter du réconfort et de créer des chansons auxquelles les gens peuvent s'identifier afin de se sentir moins seuls", annonce Justin Bieber sur Instagram.