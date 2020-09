Justin Bieber de retour : il livre un beau message d'espoir dans le clip "Holy"

Durant son absence, Justin Bieber est passé par des phases difficiles comme une dépression, une addiction à la drogue ou encore le diagnostic de la maladie de Lyme. Le chanteur a réussi à s'en sortir grâce à sa femme Hailey Baldwin, mais aussi grâce à la religion vers laquelle il s'est tourné il y a plusieurs années déjà. C'est désormais un tout nouveau Justin Bieber que nous retrouvons. Il a montré sa nouvelle image avec son album "Changes" et il continue de s'assagir avec son dernier single, intitulé Holy, en feat avec Chance The Rapper.

Justin Bieber dévoile le clip de "Holy"

Ce n'est pas la première fois que le Bieb's et le rappeur collaborent ensemble : ils se sont associés sur Confident, Juke Jam, I'm the One et No Brainer. Ils se sont donc réunis en 2020 pour livrer un beau message d'espoir dans le clip de Holy, réalisé par Colin Tilley. On y découvre Justin Bieber avec sa petite amie, jouée par l'actrice Ryan Destiny. Elle est aide-soignante et lui travaille sur les chantiers. L'interprète de What Do You Mean ? perd son job du jour au lendemain car l'entreprise pour laquelle il bosse doit fermer, mais ce n'est pas tout.

Justin Bieber et Ryan Destiny sont ensuite exclus de chez eux et se retrouvent à la rue, mais sur leur chemin, ils tombent sur Wilmer Valderrama qui les invitent à manger un bon repas chaud chez lui. Ils débarquent alors dans une famille religieuse remplie d'amour. Les deux artistes nous offrent donc un clip touchant, émouvant et sincère. Une preuve que l'ex de Selena Gomez a pris encore en maturité !

Un nouvel album en approche ?

Le single Holy annonce-t-il l'arrivée prochaine d'un nouvel album de Justin Bieber ? Apparemment oui si l'on en croit une source qui s'est confiée à HollywoodLife : "L'album aura de nouveaux feats, et la musique épate déjà les gens. Justin a déjà tourné des clips vidéo il y a peu. Et ses fans vont avoir une énorme surprise. C'est un album pop. Mais il va y avoir des voix incroyables ... des succès vraiment mondiaux."