Justin Bieber de retour avec Holy, les fans en feu

"Une semaine", "six jours", "cinq jours", "quatre jours"... Depuis plusieurs jours, un compte à rebours excite les fans de Justin Bieber, qui ne tiennent plus en place. Que nous prépare le chanteur ? Après plusieurs jours de teasing, l'interprète de "Yummy" a levé le mystère et révélé la sortie d'un nouveau son ce vendredi 18 septembre 2020.

Justin Bieber de retour, c'est confirmé !

C'est via la photo d'un homme marchant seul sur une route déserte que le chanteur a confirmé son retour musical sur son site internet, annonçant que sa prochaine chanson s'intitulera Holy. Sera-t-il en featuring avec Chance The Rapper ? C'est ce que pensent les fans, alors que le mari de Hailey Baldwin a repartagé un tweet du rappeur. A moins qu'il ne s'agisse du titre de son prochain album, huit mois après Changes ? En tout cas, son manager Scooter Braun promet un tournant dans la carrière du chanteur avec le hashtag #newerabegins? ("Une nouvelle ère commence ?").