Shawn Mendes et Justin Bieber partagent leurs peines dans le clip "Monster"

Depuis le mois d'août, une rumeur court selon laquelle Justin Bieber et Shawn Mendes auraient enregistré un duo dans le plus grand des secrets. Et oui, ces deux derniers ont été aperçus ensemble en studio ! Les chanteurs sont toujours restés discrets à ce sujet... jusqu'au mois de novembre, quand ils ont confirmé la sortie prochaine de leur feat intitulé Monster, qui est aussi le nouvel extrait de "Wonder", le prochain album de Shawn Mendes. Autant vous dire que leurs fans ont eu l'impression d'être déjà à Noël quand ils ont appris la grande nouvelle !

Justin Bieber et Shawn Mendes se retrouvent dans le clip "Monster"

Cette collaboration est toute aussi inattendue que celle entre Dua Lipa et Angèle puisque Justin Bieber et Shawn Mendes ont toujours eu un peu la même étiquette - le beau gosse des jeunes - sans jamais la partager lors d'un duo. Ils ont enfin eu la bonne idée en 2020, vaux mieux tard que jamais comme on dit 😉

Aujourd'hui, leur titre Monster est sorti ainsi que le clip dans lequel le boyfriend de Camila Cabello et l'interprète de Lonely se retrouvent en pleine nuit sur un bloc blanc géant afin de partager leurs peines et d'affronter leurs démons ensemble. Ils parlent justement des conséquences de la célébrité sur le mental d'une star. Un clip simple et efficace qui n'a pas besoin de plus pour faire l'unanimité chez les fans des deux artistes !