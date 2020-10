Camila Cabello et Shawn Mendes toujours en couple ? La preuve que oui

En couple depuis un an, Shawn Mendes et Camila Cabello auraient eu besoin de faire une pause en août, mais deux mois plus tard, où en sont-ils ? L'ex-membre des Fifth Harmony et l'interprète de Lost in Japan ont-ils rompu ? Sont-ils toujours ensemble ? Les deux chanteurs ont donné la réponse, elle devrait vous plaire.