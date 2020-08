Camila Cabello et Shawn Mendes, la rupture ? "Ils ont décidé de faire une pause"

"Ils prennent du temps pour eux chacun de leur côté"

Shawn Mendes et Camila Cabello ne seraient plus en couple. Les rumeurs de rupture ont commencé à la fin du mois de juillet 2020, mais l'ex-membre des Fifth Harmony les a rapidement démenties sauf que quelques semaines plus tard, une source proche des deux chanteurs affirment qu'ils ne seraient plus ensemble.

Enfin, ils auraient pour le moment juste décidé de faire un break, un an après le début de leur histoire qu'ils ont mis du temps à officialiser : "Ils prennent du temps pour eux chacun de leur côté. Ils ont décidé qu'ils avaient besoin de faire une pause loin l'un de l'autre", confie-t-elle à InTouch.

"Ils s'aiment encore"

Cette dernière ajoute : "Ils se sont aimés et étaient les meilleurs amis, c'est d'ailleurs toujours le cas. L'année passée a été un tourbillon pour eux. Ils se sont tellement soutenus mutuellement. Rien ne s'est vraiment mal passé entre eux, ils ont juste réalisé qu'ils avaient besoin d'un peu de temps séparés. Ils ont besoin d'espace pour grandir chacun de leur côté." La bonne nouvelle est quand même que Shawn Mendes et Camila Cabello ne seraient pas en mauvais termes, bien au contraire : "Ils se parlent toujours et s'aiment encore."

Cette séparation ne serait donc pas définitive, mais pour le moment, les interprètes de Senorita n'ont rien confirmé. En tout cas, ils se suivent toujours sur les réseaux sociaux et n'ont pas supprimé leurs photos ensemble, c'est plutôt bon signe non ?