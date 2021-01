Damso tombé love de Noémie Lenoir dans le sublime clip de "911"

Ce jeudi 7 janvier 2021, Damso a décidé d'offrir à ses fans un ultime cadeau de Noël quelque peu en retard : le clip du titre 911. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est absolument incroyable, où l'image se mélange parfaitement au son et rend hommage à son ambiance si particulière.

Damso "tombé love" de Noémie Lenoir

Tandis que 911 possède déjà une vibe très différente et agréable vis-à-vis du reste de sa discographie, avec un petit côté The Weekend très satisfaisant - malgré des punchlines toujours aussi crues et uniques dont il a fait sa spécialité, "Éclaboussure sur des lèvres, enchanté de revivre / Mon lifestyle, gicler sur des 'tasses dans l'palais", Damso s'est autorisé ici un clip à la réalisation ultra soignée.

Porté par les idées renversantes (littéralement) et le talent d'Adrien Wagner derrière la caméra, 911 est un condensé de plans magnifiques qui nous caressent la rétine. Il faut dire aussi que pour mettre en scène cette histoire d'amour inédite, "J'me ramollis, j'suis tombé love, Fais le 911, j'crois qu'un gangster est tombé love", Damso a choisi de s'accompagner de la sublime Noémie Lenoir. Un choix parfait tant la confrontation entre les textes parfois hard et le visage angélique de la mannequin donne naissance à un univers particulier mais réjouissant. Le genre de mélange sucré-salé dont on ne peut plus se passer. Une réussite !

Un artiste amoureux, des sons délicieux.