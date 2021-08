Chesapeake Shores saison 5 : voici le remplaçant de Jesse Metcalfe (et vous le connaissez bien)

En cette année 2021, de nombreux acteurs ont décidé de quitter leurs séries et franchement, c'est dur de s'en remettre. Après Jesse Williams et ses adieux à Grey's Anatomy ou encore le départ annoncé de Regé-Jean Page qui ne reviendra pas pour la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, les fans de Chesapeake Shores ont eux aussi eu le coeur brisé : Jesse Metcalfe a décidé de quitter la série et s'est confié sur les raisons de son départ. Mais Abby (Meghan Ory) ne devrait pas avoir le coeur brisé bien longtemps puisqu'un nouveau beau gosse va débarquer dans la série.

Robert Buckley remplace Jesse Metcalfe dans Chesapeake Shores

Eh oui, dès l'épisode 3 de la saison 5 de Chesapeake Shores (diffusé ce dimanche 29 août aux US), Robert Buckley débarque dans la série pour remplacer Jesse Metcalfe. L'acteur qui incarnait Clay Evans dans Les Frères Scott et a aussi joué dans la série iZombie jouera Evan Kincaid, un entrepreneur très riche qui va débarquer en ville. Interrogé par TVInsider, Robert Buckley a confié que son personnage sera "très enthousiaste et curieux" et le compare même à Tony Stark.