Chadwick Boseman : Robert Downey Jr et Don Cheadle lui rendent un vibrant hommage

2020 a été une année noire côté stars avec les décès de Kobe Bryant, Christophe Dominici, Sean Connery ou encore Diego Maradona. En août, ce sont les fans de Marvel qui étaient en deuil : Chadwick Boseman, l'interprète de T'Challa aka Black Panther, est mort d'un cancer du colon à seulement 43 ans. Un décès qui a ému de nombreux internautes et célébrités, l'acteur ayant caché sa maladie durant des années. Alors qu'il pourrait être nommé aux Oscars pour son dernier rôle dans le film Le Blues de Ma Rainey (disponible le 18 décembre sur Netflix), l'acteur a reçu un prix posthume lors de la première édition des MTV Movie & TV Awards : Greatest of All Time.

"Il n'était pas un héros qu'à l'écran"

Pour honorer la carrière de Chadwick Boseman, le show lui a remis à titre posthume le "Hero of the Ages Award". A cette occasion, deux stars de l'univers Marvel avaient enregistré un message vidéo pour souligner le parcours de l'acteur et sa générosité : Robert Downey Jr et Don Cheadle. "A la seconde où vous le voyiez sur l'écran ou aviez l'opportunité de le rencontrer en personne, son énergie et son intensité étaient indéniables. Il y avait quelque chose de différent et de spécial chez Chadwick Boseman" a déclaré l'interprète d'Iron Man dans une vidéo émouvante à voir en intégralité ci-dessous.

De son côté, Don Cheadle a souligné son impact chez ses collègues et ses fans. "Il avait ce pouvoir incroyable d'unir les gens dans leur amour pour son travail et leur respect pour sa personne." a déclaré l'acteur. "Il n'était pas un héros qu'à l'écran. La liste de ses actes inspirants est trop longue pour être racontée. Il était toujours le plus héroïque quand il était simplement Chad. C'est à ce moment-là qu'il était plus grand que n'importe quel personnage qu'il a pu jouer à l'écran" a conclut Robert Downey Jr.