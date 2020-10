Mort de Sean Connery : l'ancien James Bond est décédé à 90 ans

Alors que les fans de James Bond attendent toujours le retour du héros sur grand-écran, repoussé plusieurs fois à cause de la pandémie de coronavirus, c'est le premier acteur qui a incarné le personnage culte qui nous quitte : Sean Connery est décédé ce samedi 31 octobre. Né à Edimbourg en 1930, il avait enchaîné les rôles avant de prendre sa retraite au début des années 2000.

Sean Connery est mort

C'est la BBC qui a dévoilé la triste nouvelle de son décès ce samedi en début d'après midi : l'acteur est décédé dans son sommeil dans sa maison des Bahamas après une longue maladie à l'âge de 90 ans. C'est au début des années 60 que Sean Connery était de venu une véritable star du cinéma grâce au rôle de James Bond, l'agent secret créé par l'écrivain Ian Fleming. Il a été le premier à incarner l'agent 007 au cinéma avec James Bond 007 contre Dr No sorti en 1962 et a tenu le rôle dans cinq autres films dont Bons baisers de Russie et Goldfinger, sortis entre 1963 et 1983.

Au fil de sa carrière, Sean Connery a enchaîné les rôles sur grands écrans dans Highlander, Indiana Jones, Le nom de la rose ou encore Les Incorruptibles pour lequel il a remporté un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Son dernier film, La Ligue des gentlemen extraordinaires, est sorti en 2003 mais Sean Connery avait aussi prêté sa voix à un personnage du film d'animation Sir Bill en 2012.