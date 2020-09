Chadwick Boseman n'avait pas révélé son cancer parce qu'il pensait pouvoir le battre

C'est une terrible nouvelle qui a pris tout le monde par surprise : samedi matin, on apprenait la mort de Chadwick Boseman ce vendredi 28 août 2020 à l'âge de 43 ans. L'interprète du roi T'Challa dans Black Panther a succombé à un cancer du côlon depuis 4 ans. Si celui-ci a été diagnostiqué en 2016, personne ne semblait au courant qu'il était malade, pas même Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther. Selon The Hollywood Reporter, "seules quelques personnes extérieures à la famille savaient que Boseman était malade, dont son partenaire de production Logan Coles, son agent de longue date Michael Greene, son entraîneur Addison Henderson et le réalisateur du film "42" Brian Helgeland, avec des degrés divers de connaissances sur la gravité de l'état de l'acteur. Personne de l'équipe de "Black Panther" n'était au courant. C'était le souhait de Boseman de garder sa bataille contre le cancer privée".

Chadwick Boseman était convaincu jusqu'au bout qu'il allait vaincre le cancer

Pourquoi a-t-il tenu sa maladie secrète ? Si, selon son agent Michael Greene, cela était dû au fait qu'il était "quelqu'un de très, très réservé", selon l'un de ses proches, c'était pour une autre raison qui nous brise encore plus le coeur. Selon lui, Chadwick Boseman était "convaincu jusqu'à environ une semaine avant sa mort qu'il allait vaincre le cancer, et qu'il allait être capable de regagner le poids qu'il avait perdu pour filmer la suite de "Black Panther", dont la production devait débuter en mars. L'acteur était même déterminé à se préparer pour le tournage en septembre". Il a donc gardé espoir jusqu'au bout... Reste à savoir ce qui va advenir du personnage de Black Panther suite à cette tragédie. Va-t-il être interprété par un autre acteur ? Va-t-il mourir ? Le scénario le plus probable serait de faire de la soeur de T'Challa, Shuri (incarnée par Letitia Wright), la nouvelle Black Panther.