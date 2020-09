Chadwick Boseman : les hommages bouleversants de Michael B. Jordan, Ryan Coogler et Danai Gurira

Annoncée samedi matin, la nouvelle a brisé le coeur de nombreux fans du monde entier : Chadwick Boseman est mort vendredi dernier à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer du côlon contre lequel il se battait depuis 4 ans. Trois jours après l'annonce de sa mort, les hommages continuent de pleuvoir. Si de nombreux acteurs de la franchise Marvel avaient exprimé leur tristesse dès samedi, Michael B. Jordan a réagi ce lundi 31 août 2020 sur Instagram.

L'hommage poignant de Michael B. Jordan à Chadwick Boseman

L'acteur était particulièrement proche de Chadwick Boseman, puisqu'ils ont interprété le même rôle dans le soap-opéra La Force du destin dès le début des années 2000. "J'ai essayé de trouver les mots, mais rien ne se rapproche de ce que je ressens. J'ai réfléchi à chaque instant, chaque conversation, chaque rire, chaque désaccord, chaque embrassade... tout. J'aurais voulu que nous ayons eu plus de temps. L'une des dernières fois où nous avons parlé, tu m'as dit que nous étions liés à jamais, et désormais cette vérité résonne plus que jamais. Depuis quasiment le début de ma carrière, commençant à 16 ans dans "La Force du Destin", tu m'as ouvert la voie. Tu m'as montré comment être meilleur, comment honorer un objectif et créer un héritage. Et que tu le saches ou non... J'ai regardé et appris, constamment motivé par ta grandeur. J'aurais voulu que nous ayons eu plus de temps. Tout ce que tu as donné au monde... Les légendes et les héros que tu nous as montrés... vivront pour toujours.", écrit-il sur Instagram.

Il ajoute "Mais ce qui fait le plus mal c'est que je comprends maintenant à quel point TU étais une légende et un héros. A travers tout ça, tu n'as jamais perdu de vue ce que tu aimais le plus. Tu te souciais de ta famille, de tes amis, de ton travail, de ton esprit. Tu te souciais des enfants, de la communauté, de notre culture et de l'humanité. Tu te souciais de moi. Tu es mon grand frère, mais je n'ai jamais vraiment eu la chance de te le dire ou de t'honorer lorsque que tu étais encore là. J'aurais voulu que nous ayons eu plus de temps. Je sais plus que jamais que le temps nous est compté avec les gens que nous aimons et admirons. Ton honnêteté, ta générosité, ton sens de l'humour et tes cadeaux incroyables me manqueront. L'honneur de partager l'espace avec toi dans des scènes me manquera. Je consacre le reste de mes jours à vivre comme tu l'as fait. Avec grâce, courage et sans regret. "Est-ce votre roi !?" Oui. Il. L'est ! Repose en paix et avec force mon frère".