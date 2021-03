Carla Moreau accusée de sorcellerie : Kevin Guedj aurait payé 500 000 euros pour l'innocenter

Carla Moreau et la sorcellerie : Kevin Guedj aurait payé 500 000 euros à Marc Blata pour innocenter sa femme, le blogueur réagit

L'affaire de sorcellerie n'est pas finie ! Carla Moreau s'est exprimée dans TPMP sur C8, révélant qu'elle aurait été menacée et frappée pour dire ces notes vocales contre les candidats des Marseillais à Dubaï sur W9. Et si les Marseillais l'accusent de mentir, Kevin Guedj continue de défendre sa femme et de dénoncer une "supercherie". Mais maintenant, c'est lui qui est visé : un blogueur l'a accusé d'avoir payé 500 000 euros Marc Blata pour innocenter sa femme. Marc Blata a réagi et a démenti.