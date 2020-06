Camille Delcroix, Naoëlle d'Hainaut... : que deviennent les anciens gagnants de Top Chef ?

Jean Imbert (saison 3)

En plus de ses participations à des émissions comme Norbert et Jean : Le défi ou Qui sera le prochain grand pâtissier ?, Jean Imbert a ouvert plusieurs restaurants en France mais pas seulement. Il est le propriétaire des Bols de Jean (deux établissement à Paris), de Mamie par Jean Imbert (anciennement l'Acajou dans le XVIème arrondissement de Paris) où il revisite des plats de son enfance mais aussi de Swan ouvert à Miami avec Pharrell Williams et David Grutman et de Encore à New York. Il ouvrira bientôt un nouveau restaurant, à Saint-Tropez cette fois, avec Pharrell Williams.