Adrien Cachot (Top Chef 2020) a fermé son restaurant : "Il faut savoir avancer"

Adrien (Top Chef 2020) ne rouvrira pas son restaurant

Après avoir réagi à sa défaite en finale de Top Chef 2020 sur M6, Adrien Cachot a annoncé la fermeture de son restaurant Détour à Paris. Fermé depuis le confinement, il ne rouvrira pas ses portes. Le finaliste de l'émission animée par Stéphane Rotenberg a en effet confié à 20 minutes : "J'étais censé rendre le restaurant le 15 juin. C'était mon dernier tour de piste mi-mars". Il était donc déjà prévu que son établissement ferme pour de bon.

Adrien Cachot a aussi avoué : "Le restaurant devenait trop petit pour nous, même si ça a été une belle parenthèse dans notre vie". "On n'avait pas de terrasse, on avait 19 m², c'est ridicule" a-t-il ajouté, "On avait sûrement un des plus petits restaurants de Paris".

"Maintenant, on va se pencher sur un projet futur"

L'ancien candidat de Top Chef 2020 qui serait en froid avec David Gallienne a expliqué avoir de nombreux clients de son restaurant qui sont devenus ses amis. Et il a aussi hâte de pouvoir ouvrir un autre établissement : "Il faut savoir avancer. On avait prévu de finir avec tous nos clients qui sont devenus nos amis, parce qu'on a créé de super liens comme le restaurant était petit. On les retrouvera dans le prochain lieu".

"Maintenant, on va se pencher sur un projet futur. Je suis assez impatient" a-t-il déclaré, "J'attends de voir les opportunités que je vais avoir".