Adrien Cachot (Top Chef 2020) en froid avec David Gallienne ? Il répond

Mercredi dernier, David Gallienne remportait Top Chef 2020 et un chèque de plus de 56 000 euros. Une victoire controversée, notamment à cause d'une mini-polémique concernant son entrée, soi-disant copiée sur celle d'un ancien gagnant. Depuis, David s'est expliqué et a démenti avoir plagié la recette. Mais les internautes sont toujours assez tristes de la défaite d'Adrien Cachot qui, lui, a confié qu'il était certain de ne pas avoir remporté le concours. Dans une interview, le chef de 29 ans est revenu sur l'entente entre les candidats durant le tournage.

Adrien pas spécialement proche de David

Adrien Cachot l'avoue, il n'était pas spécialement proche de David Gallienne pendant le tournage de Top Chef 2020 ni maintenant d'ailleurs. Comme l'explique le candidat de la brigade de Paul Pairet, il n'a pas spécialement parlé à son concurrent après la finale ni depuis l'enregistrement de la cérémonie des couteaux. "On n'a pas trop échangé. On est sortis assez tard, on a enchaîné les interviews." a-t-il confié à Télé Loisirs. Et d'ajouter : "J'ai des affinités avec beaucoup de candidats et un peu moins avec d'autres... David fait partie 'des autres'."

Une chose pas si étonnante. Sur les réseaux sociaux, Adrien Cachot s'est affiché en compagnie de nombreux ex-candidats de l'émission... mais pas avec David. Si on en croit leurs posts sur les réseaux sociaux, c'est avec les anciens candidats dont Mory Sacko, Mallory Gabsi, Justine Piluso, Martin Feragus ou encore Gianmarco Gorni qu'Adrien a suivi la finale de Top Chef 2020. Quant à David ? Il a regardé l'émission avec ses proches.