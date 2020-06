David Gallienne (Top Chef 2020) accusé d'avoir plagié une recette : il répond et dément

Critiqué par les téléspectateurs depuis un moment déjà, David Gallienne a quand même remporté Top Chef 2020 et plus de 56 000 euros (découvrez pourquoi il n'a pas remporté les 100 000 euros mis en jeu). Une victoire qui énerve de nombreux internautes. Et encore plus depuis que certains ont remarqué que l'entrée de son menu de finale ressemble étrangement à ce qu'avait proposé Xavier Pincemin en 2016. Sur Twitter, des internautes ont crié au plagiat.

"Je ne connais pas du tout Xavier Pincemin"

Une chose que David Gallienne dément. Interrogé par Sud Radio ce jeudi 18 juin, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze a expliqué qu'il ne s'était pas inspiré du plat de l'ancien gagnant, qu'il ne connaît d'ailleurs même pas. Évoquant la polémique, il confie : "Je l'ai vu et je l'ai découvert sans doute en même temps que tout le monde. Moi je ne connais pas du tout Xavier Pincemin et c'est une époque où je ne regardais pas Top Chef, parce que le mercredi soir, le restaurant est ouvert" a-t-il expliqué.

David insiste aussi sur les différences entre sa recette et celle de Xavier qui a ouvert son restaurant, Le Pincemin, à Versailles. "Si je regarde sa recette, il y avait de la mozzarella dans ses préparations. Enfin, on est sur des recettes complètement différentes, même si dans l'interprétation, il y a de grosses similitudes. C'est des plats qui sont différents, avec une émotion différente, moi je racontais le thème du voyage." explique le gagnant du concours. Il insiste aussi sur le fait que la cuisine n'est que réinvention. "Je pense qu'en fait, on n'a rien inventé ! On réinvente" déclare-t-il. "Je respecte beaucoup Xavier et j'espère le rencontrer et pouvoir pourquoi pas déguster son plat !" a également confié David Gallienne.