Top Chef 2020 : ce qui va changer pour la cérémonie des couteaux

Ils sont encore trois à pouvoir accéder à la finale de Top Chef 2020 : Mallory Gabsi dit Malou, Adrien Cachot et David Gallienne, très critiqué par les téléspectateurs, seront de retour ce mercredi pour la seconde partie de la demi-finale. La grande finale, elle, a été tournée avant le confinement et a même fait face à un événement inattendu puisqu'elle a dû être repoussée à cause de la maladie de l'un des finalistes. L'équipe du concours n'avait pas tourné la cérémonie des couteaux avant que la pandémie de Coronavirus ne débarque en France. Mais depuis la fin du confinement, les équipes ont enfin pu tourner cette séquence souvent forte en émotion.

Lors des saisons précédentes, chaque finaliste découvrait face à son chef de brigade et à un autre des quatre jurés, le résultat de la finale. En temps normal, les deux candidats sont entourés de nombreux proches pour l'annonce du verdict. Mais Coronavirus oblige, cette cérémonie 2020 sera évidemment un peu différente.

Ce qui va changer pour Top Chef 2020

Après plusieurs mois de suspense, les deux finalistes de Top Chef 2020 savent donc enfin qui est le grand gagnant. Comme l'explique Stéphane Rotenberg à Télé Loisirs, la traditionnelle cérémonie des couteaux a bien été tournée mais dans des circonstances exceptionnelles : pour cette saison 11, c'est depuis leur domicile que les deux candidats finalistes ont découvert le résultat, avec seulement quelques proches en "comité réduit" précise l'animateur.

Les jurés, eux, ne se sont pas déplacés. Au lieu de cela, ils ont pu féliciter les candidats par visioconférence, confie Stéphane Rotenberg. Une décision pas très surprenante : bloqué en Chine, Paul Pairet avait déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas en France pour tourner cette séquence. Philippe Etchebest qui n'a plus de candidat en lice pour la finale, Michel Sarran et Hélène Darroze ont donc eux aussi félicité le gagnant par caméra interposée. "Je pense que les téléspectateurs vont comprendre. Il faut se préparer, à l'image ce ne sera pas parfait avec la visio" précise Stéphane Rotenberg qui, de son côté, a tourné un magnéto de lancement depuis l'hôtel George V où s'est déroulée la finale en février. "L'hôtel était désert. C'était très étrange. Tout le monde était masqué. Il y avait juste un caméraman et un assistant, c'était très singulier" confie-t-il, toujours à Télé Loisirs.

Comme chaque année depuis la saison 5, le gagnant de Top Chef 2020 remportera une somme proportionnelle aux votes obtenus durant la grande finale. 100 000 euros sont en jeu.