Adrien Cachot et Mallory Gabsi (Top Chef 2020 ) ferment leur friterie à Paris, voilà pourquoi

"Merci pour tous ces moments de partage, gardez la patate, on se retrouve bientôt, c'est certain" a-t-il ajouté, promettant donc à leurs nombreux fans qu'ils seront de retour en cuisine ailleurs, sans préciser si leur prochaine aventure se fera aussi tous les deux ou chacun de leur côté.

Un autre problème lié à leur succès ?

Mais en plus du problème du Covid-19, Adrien Cachot et Mallory Gabsi auraient aussi été dépassés par leur célébrité. Victime de son succès, la friterie a été dévalisée très rapidement, dès son jour d'ouverture. Adrien avait en effet confié au Parisien que "c'est un désastre".

Sur la première journée, 1 000 personnes étaient venues tester 140° Street. Sauf que le finaliste de Top Chef 2020 avait avoué : "On n'avait que deux friteuses. On pensait assurer 400 couverts en une journée, et on a été dévalisés en un midi. Difficile de réaliser l'engouement autour de Top Chef. Ce n'est pas le truc le plus intelligent qu'on ait fait. Je n'ai même pas envie de proposer à d'autres candidats de nous rejoindre pour nous aider, parce que ce ne serait pas un cadeau".

Selim Gabsi, le cousin de Mallory et propriétaire de la péniche, avait aussi évoqué au HuffPost qu'ils n'avaient pas "eu de rupture de stock mais ça devenait compliqué de gérer les équipes". Entre les nouvelles mesures liées au coronavirus et le nombre de personnes beaucoup plus important que prévu, les candidats de Top Chef 2020 ont donc dû prendre une décision radicale.