Adrien (Top Chef 2020) et Mallory ouvrent une friterie éphémère inspirée de la "guerre des restos"

Même si Adrien Cachot n'a pas remporté Top Chef 2020 face à David Gallienne, il a gagné un pote grâce à l'émission de M6 : Mallory Gabsi. Depuis la fin de la diff, ils sont toujours aussi proches et complices et ont prévu de collaborer ensemble. Leur friterie moderne, baptisée 140°, les a d'ailleurs pas mal inspirés comme l'a confié le candidat belge à RTL Belgique : "J'aimerais bien peut-être ouvrir quelque chose avec Adrien. (...) On aime bien le 140 °C : on aime bien l'idée, on aime bien le concept."

La friterie 140 Street de Mallory et Adrien

Une suite assez logique pour les deux anciens candidats au vu du franc succès remporté par leur restaurant dans Top Chef 2020. Une suite qu'ils ont d'ailleurs concrétisée puisque du 16 juillet au 1er août, ils seront à la tête de leur restaurant éphémère, le 140 Street, inspiré de leur friterie de la "guerre des restos" et installé sur la péniche de l'Atelier, dans le 5e arrondissement de Paris, quai de la Tournelle. Pour la petite anecdote, le lieu est tenu par Selim Gabsi, le cousin de Mallory.

Au menu ? Des frites belges authentiques, des croquettes de crevettes grises revisitées dans un potato bun et des sandwichs, comme le "baoguette" aubergine et anguille fumée au vert, "un classique belge twisté aux codes asiatiques", et la mitraillette pulled pork (porc confit, herbes fraîches, comté, pickles) comme le révèle Konbini Food.