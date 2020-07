Top Chef 2020 : la friterie d'Adrien et Mallory victime de son succès, "On a été dévalisés"

Même s'il n'a pas remporté Top Chef 2020 face à David Gallienne, Adrien Cachot fourmille de projet. Le candidat a décidé de fermer son restaurant situé à Paris pour se lancer dans une nouvelle aventure. Mais avant d'ouvrir un nouvel établissement, il relève un défi un peu fou : lancer le resto monté avec Mallory Gabsi alias Malou lors de La guerre des restos : une friterie moderne (ils avaient remporté l'épreuve à l'unanimité). Le 140° Street a donc ouvert sur la Péniche de l'Atelier, quai de la Tournelle, à Paris ce jeudi 16 juillet. Sauf que les deux candidats ne s'attendaient pas à un tel succès.

Une fermeture (temporaire) dès le lendemain de l'ouverture

Dès le jour de l'ouverture, Mallory et Adrien ont été surpris de découvrir des centaines de personnes faisant la file pour déguster un burger ou simplement une barquette de frites. Sauf que les clients ont été trop nombreux ! "On pensait assurer 400 couverts en une journée, et on a été dévalisés en un midi." confie Adrien Cachot au Parisien. Ce dernier avoue ne pas avoir mesuré l'engouement de Top Chef aux yeux du public. Résultat, les deux chefs et amis ont été forcés de fermer les portes de leur friterie éphémère dès le vendredi midi. "C'est un désastre" juge Adrien Cachot qui ajoute : "C'est hypertouchant, hypergênant aussi de les faire attendre pour une portion de frites. Je pensais que ce serait tranquille au mois de juillet...".

Afin de pouvoir continuer leur activité, les deux candidats ont commandé du matériel en plus mais ne veulent pas proposer des produits de moins bonne qualité. "On préfère tout éplucher, courir comme des malades et faire notre ketchup, que proposer des sauces toutes faites ! On veut que ce soit de qualité et accessible à petit prix" précise le finaliste.

Une fermeture plus tôt que prévu ?

Après avoir fermé ses portes, la friterie éphémère a pu rouvrir ce vendredi soir, explique le HuffingtonPost qui a contacté le gérant. "On a eu 450 personnes le premier service alors qu'on avait prévu pour 400. Hier soir, on a fait 600. On n'a pas eu de rupture de stock mais ça devenait compliqué de gérer les équipes. On a commandé plus de friteuses mais plus on produit, plus il y a de monde !" a précisé au site Selim Gabsi, le cousin de Mallory et propriétaire de la péniche. Face à l'afflux, la friterie éphémère des deux candidats de Top Chef ne devrait pas être présente plus longtemps que prévu. Elle pourrait même fermer ses portes avant le 1er août, confie Adrien.