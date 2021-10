Britney Spears 100% nue sur Insta : elle vit sa meilleure vie après la fin de la tutelle de son père

Ce n'est pas la première fois que Britney Spears s'affiche dénudée sur les réseaux. En août, elle avait aussi posté plusieurs photos topless et avait répondu aux internautes qui n'avaient pas hésité à critiquer son corps. Dans un long message, elle avait aussi expliqué pourquoi elle publiait des photos dénudées sur le web. "Quand je regarde ces photos, c'est incroyable de voir cet effet psychologique que cela a sur moi. En me voyant dans ma forme la plus pure, ça me prouve que la douleur, les blessures, les larmes, les lourds fardeaux... ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme, magnifique et sensible, qui a besoin de se voir dans la forme la plus pure." avait-elle écrit. Vive la liberté !