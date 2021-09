Britney Spears : finie la tutelle de son père, il a été officiellement suspendu par un tribunal

Depuis 2008 et sa descente aux enfers, Britney Spears ne contrôle plus ses finances ou bien certaines décisions au sujet de sa vie privée. La star de la musique a été placée sous la tutelle de son père, une chose qu'elle dénonce depuis plusieurs années. En juin 2021, la star de Baby One More Time a ému le monde entier en témoignant sur cette tutelle qu'elle qualifie d'abusive et a accusé son père de "cruauté". "Cette mise sous tutelle a permis à mon père de ruiner ma vie (...) Leur but était de me faire sentir folle et je ne le suis pas" avait-elle témoigné devant un juge. Malgré ce témoignage, la justice avait, dans un premier temps, décidé de maintenir Jamie Spears au titre de tuteur, ce dernier ayant démenti avoir fait vivre un enfer à sa fille.

Jamie Spears n'est plus le tuteur de Britney

Mais cette fois, c'est fini : ce mercredi 29 septembre 2021, la juge Brenda Penny a officiellement prononcé la suspension de Jamie Spears en tant que tuteur de Britney Spears, après 13 ans. L'avocat de la chanteuse, Mathew Rosengart, a déposé cette demande et a accusé Jamie Spears d'avoir été "cruel" et "abusif" envers sa fille, citant notamment des accusations d'écoutes téléphoniques révélées par le documentaire du New York Times, Controling Britney Spears. "Cet homme ne mérite pas d'être un jour de plus dans sa vie. Il doit être suspendu aujourd'hui. Britney Spears vous en implore." a déclaré l'avocat de la star.

De son côté, l'avocate de Jamie Spears a de nouveau gardé sa ligne de conduite et déclaré que "tout ce que Jamie a fait était pour l'intérêt de Britney". La juge a donc finalement suivi l'avocat de la chanteuse et nommé John Zabel, un expert-comptable, pour gérer les affaires de la star. Un premier pas vers la liberté : Matthew Rosengart a confié que le but était de faire lever la tutelle dans son entièreté d'ici les 40 ans de la star, le 2 décembre prochain.

"Elle est très heureuse"

Après cette décision de justice, Britney Spears a réagi via son avocat puisqu'elle n'était pas présente à l'audience. "Je pense que vous pouvez vous doutez qu'elle est très heureuse (...) Je ne peux pas vous dire où elle est mais elle est dans un endroit beaucoup plus sympathique qu'ici et elle est sur un petit nuage." a-t-il déclaré à Entertainment Tonight.